Кличко анонсував виплати медикам: хто та скільки отримає

Столичні медики отримають доплату за роботу з пацієнтами з підтвердженим коронавірусом.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Він зазначив, що вже у квітні медичні працівники отримають доплату в сумі від 5 до 10 тис. грн.

Читайте: Від штрафу до в’язниці: як в Києві боротимуться з порушниками обсервації

– На доплати столичним медикам виділено 894 млн грн. Особливу увагу та додаткове фінансування отримають медики, які працюють з пацієнтами з підтвердженим коронавірусом, – розповів Кличко.

Раніше Факти ICTV писали, що за останню добу в Києві на коронавірус захворіли п’ятеро людей. Зокрема, четверо чоловіків від 45 до 49 років і жінка – медичний працівник 55 років. Один пацієнт перебуває в Олександрівській лікарні, ще четверо лікуються вдома.

Всього в столиці зафіксували 107 випадків Covid-19, дві людини одужали.