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Факти / Україна

На Донбасі український військовий підірвався на міні – стан тяжкий

У зоні ООС поблизу Катеринівки Луганської області 31 березня під час виконання бойового завданння український військовослужбовець ЗСУ підірвався на протипіхотній міні.

Бійцю на місці надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Наразі його стан здоров’я тяжкий.

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– За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями. Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу 30 березня окупанти 18 разів обстріляли українські позиції в зоні ООС на Донбасі. На жаль, один військовослужбовець загинув, трьох поранено та один отримав бойове ураження.

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