Потери на Донбассе: один погибший, еще четверо ранены

За 30 марта оккупанты 18 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС на Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, 12 раз враг открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, еще шесть — в районе ответственности группировки Север.

На все провокации ВСУ реагировали прицельным огнем по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

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К сожалению, 30 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое ранены и один получил боевое поражение.

С начала суток 31 марта российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, Украина через ОБСЕ предложила России перемирие на Донбассе на период пандемии коронавируса. Однако в ответ на передовой только усилились обстрелы со стороны оккупантов.