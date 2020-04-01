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Факты / Украина

Дело Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей до конца мая

Печерский суд Киева продлил на два месяца (до 30 мая) содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Прокурор просил продлить содержание под стражей подозреваемой еще на два месяца, подчеркивая риски побега, давления на свидетелей, экспертов, совершение других правонарушений и уничтожение или искажение вещественных доказательств.

Адвокат отрицал в удовлетворении ходатайства и просил выбрать альтернативную меру пресечения подзащитной.

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Он отметил, что подозрение необоснованно, а риски недоказанные.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к убийству Павла Шеремета, никогда не знала его и просила освободить из-под стражи, подчеркивая, что сейчас в связи с карантином ее помощь нужна сыну и маме.

— Я очень хочу продолжить работу врачом. Мне все равно, как это будет обеспечено — электронный браслет, хоть наденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу, — сказала во время заседания Кузьменко.

Ранее суд оставил подозреваемых Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко за решеткой до 3 и 4 апреля соответственно.

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