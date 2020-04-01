Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою до кінця травня

Печерський суд Києва продовжив на два місяці (до 30 травня) тримання під вартою підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Прокурор просив продовжити тримання під вартою підозрюваній ще на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на свідків, експертів, вчинення інших правопорушень та знищення або спотворення речових доказів.

Адвокат заперечував у задоволенні клопотання та просив обрати альтернативний запобіжний захід підзахисній.

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Він наголосив на тому, що підозра необґрунтована, а ризики недоведені.

Сама підозрювана зазначила, що не має відношення до вбивства Павла Шеремета, ніколи не знала його та просила звільнити з-під варти, наголошуючи на тому, що наразі у зв’язку з карантином її допомога потрібна сину та мамі.

– Я дуже хочу продовжити роботу лікарем. Мені байдуже, як це буде забезпечено – електронний браслет, хоч одягніть нашийник на шию, я хочу продовжити роботу, – сказала під час засідання Кузьменко.

Раніше суд залишив підозрюваних Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка за ґратами до 3 і 4 квітня відповідно.