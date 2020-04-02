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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Бизнес не выдерживает карантин: половина продержится месяц, 6% уже закрылось

6% бизнеса в Украине уже закрылось из-за коронавирусного кризиса, а половина всего бизнеса в стране продержится еще только один месяц.

Об этом говорится в результатах опроса Союза украинских предпринимателей, который был проведен в разных регионах страны.

Только каждая четвертая компания выдержит еще два-три месяца карантина, констатируют в СУП.

И лишь 3% бизнеса готовы продержаться длительное время, если получить возможность арендных каникул, отправить сотрудников на удаленную работу и пересмотреть бизнес-модель.

При этом треть заявляет о падении доходов на 90-100% с начала карантина, что привело к сокращению до половины персонала.

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Учитывая сложившуюся ситуацию, СУП настаивает на таких мерах поддержки бизнеса, как освобождение от налога на прибыль пострадавших отраслей — учреждения культуры, туризм; частичную помощь работодателям в связи с сокращением времени и объемов работы сотрудников; мораторий на проверки бизнеса до конца года.

Как известно, Верховная Рада приняла временные налоговые изменения в рамках ограничений по борьбе с коронавирусом. В частности, это отмена единого социального взноса для ФЛП и налога на коммерческую недвижимость.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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