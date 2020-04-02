Бізнес не витримує карантин: половина протримається місяць, 6% вже закрилося

6% бізнесу в Україні вже закрилося через коронавірусну кризу, а половина всього бізнесу в країні протримається ще тільки один місяць.

Про це йдеться в результатах опитування Союзу українських підприємців, який було проведено в різних регіонах країни.

Тільки кожна четверта компанія витримає ще два-три місяці карантину, констатують в СУП.

І лише 3% бізнесу готові протриматися тривалий час, якщо отримати можливість орендних канікул, відправити співробітників на віддалену роботу і переглянути бізнес-модель.

Водночас третина заявляє про падіння доходів на 90-100% від початку карантину, що призвело до скорочення до половини персоналу.

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З огляду на ситуацію, що склалася, СУП наполягає на таких заходах підтримки бізнесу, як звільнення від податку на прибуток постраждалих галузей – установи культури, туризму; часткову допомогу роботодавцям у зв’язку зі скороченням часу і обсягів роботи співробітників; мораторій на перевірки бізнесу до кінця року.

Як відомо, Верховна рада ухвалила тимчасові податкові зміни в рамках обмеженнь пов’язаних з боротьбою з коронавірусом. Зокрема, це скасування єдиного соціального внеску для ФОПів і податку на комерційну нерухомість.