СБУ викрила протиправну діяльність високопосадовця одного із міністерств України, який незаконно передавав таємні документи.
Він скопіював та переслав електронною поштою документ, який стосується комплексу заходів Міністерства оборони, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.
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Топ-чиновник одного з міністерств незаконно передавав секретні документи – СБУ / 3 фотографии
Своїми діями чиновник завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.
Правоохоронці вилучили у держслужбовця мобільний телефон і електронний планшет, у яких були знайдені інші службові документи з грифом Для службового користування. Наразі тривають слідчі дії.
Раніше СБУ викрила чотирьох кіберактивістів, які поширювали фейки про коронавірус.
Джерело: СБУ
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