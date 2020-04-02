





Топ-чиновник одного з міністерств незаконно передавав секретні документи – СБУ / 3 фотографии

Своїми діями чиновник завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

Правоохоронці вилучили у держслужбовця мобільний телефон і електронний планшет, у яких були знайдені інші службові документи з грифом Для службового користування. Наразі тривають слідчі дії.

Раніше СБУ викрила чотирьох кіберактивістів, які поширювали фейки про коронавірус.