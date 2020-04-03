Для підтримки бізнесу: МЗС перезавантажить Раду експортерів та інвесторів

Раду експортерів та інвесторів при МЗС перезавантажать, повідомив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відповідне рішеня він пояснив тим, що у період важких часів через пандемію коронавірусу одним із ключових завдань МЗС є допомога українським експортерам у збереженні позицій на світових ринках.

– Сьогодні на сайті МЗС буде опубліковане відповідне звернення. Я закликаю експортерів запропонувати свою кандидатуру до складу ради. Ми розділимо усіх на окремі кластери і працюватимемо для просування економічних інтересів нашої держави у світі, – зазначив він.

Читайте: Бізнес не витримує карантин: половина протримається місяць, 6% вже закрилося

Дмитро Кулеба також зауважив, що МЗС запропонує бізнесу низку інструментів, яким чином воно може підтримувати експортерів на зовнішніх ринках.

Раніше Факти ICTV писали про пропозиції держави, як бізнесу пережити карантин.