Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

12:41 -

По состоянию на 12.00 3 апреля в Киеве зафиксировано 189 больных коронавирусом.

За сутки подтверждено 28 новых случаев заражения. Среди киевлян, которые заболели 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет, и 11 женщин от 17 до 69 лет.

Три человека умерли. Двое за последние сутки — это женщины в возрасте 56 и 69 лет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.