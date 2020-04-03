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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С полуночи 16 марта приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 2 апреля общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 804 человека, 20 умерли и 13 выздоровели.

Сейчас коронавирусную болезнь выявлено во всех областях Украины, кроме Николаевской.

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12:42 - 03 апреля

В Киеве определили госпитальные базы для приема второй волны больных с подозрением на Covid-19.

В перечень вошли:

  • Александровская клиническая больница Киева (перепрофилирование других корпусов)
  • Киевская городская клиническая больница №3;
  • Киевская городская клиническая больница №4 (перепрофилирование отделений)
  • Киевская городская клиническая больница №5;
  • Киевская городская клиническая больница №6;
  • Киевская городская клиническая больница №8;
  • Киевская городская клиническая больница №10;
  • Киевская городская клиническая больница №17.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы первой волны.

Он также напомнил, что в первую волну вошли семь больниц (три — для взрослых, две — для детей, две — для беременных):

  • Александровская клиническая больница Киева;
  • Киевская городская клиническая больница №4;
  • Киевская городская клиническая больница №9;
  • Киевская городская детская клиническая больница №1;
  • Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
  • Киевский городской родильный дом №3;
  • Киевский городской родильный дом №5.

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Х
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12:41 - 03 апреля

По состоянию на 12.00 3 апреля в Киеве зафиксировано 189 больных коронавирусом.

За сутки подтверждено 28 новых случаев заражения. Среди киевлян, которые заболели 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет, и 11 женщин от 17 до 69 лет.

Три человека умерли. Двое за последние сутки — это женщины в возрасте 56 и 69 лет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Х
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12:36 - 03 апреля

4,5 тыс. пар поженились за период внедрения карантина в Украине. Расторгли брак за период карантина 1,4 тыс. пар.

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Х
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12:34 - 03 апреля

В аннексированном Крыму зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом. В частности, за последние сутки обнаружили два новых случая.

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Х
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12:25 - 03 апреля

Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер.

После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение КМУ в ближайшее время будет официально опубликовано.

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Х
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12:09 - 03 апреля

По состоянию на 3 апреля в учреждения здравоохранения Львова с начала года с подозрением на коронавирус обратились 315 человек.

На амбулаторном лечении находятся 141 человек, на самоизоляции — 7 человек.

Всех остальных людей госпитализировали, в т.ч. 4 человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии, один в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Выписаны 99 человек.

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Х
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11:45 - 03 апреля

3 апреля в Кривом Роге госпитализировали еще одного пациента с Covid-19. Это женщина из семьи первой инфицированной криворожанки, которая сейчас уже выздоравливает.

Теперь в инфекционной больнице с короновирусом находятся 5 человек. Все получают необходимое лечение.

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Х
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11:36 - 03 апреля

Министерство здравоохранения будет предлагать введение более жестких карантинных мероприятий в связи с пиком заболеваемости Covid-19, который будет зафиксирован в ближайшее время.

— Будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы по плану и без нагрузок пройти пиковый рост больных из-за коронавируса, — заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 3 апреля.

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10:26 - 03 апреля

В мире зафиксировано 1 млн 20 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из которых более 53 тыс. — летальные. Смертность от коронавируса в мире составляет 5,2%.

Такие данные представил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 3 апреля.

В то же время в Украине летальность составляет 2,4%, в Германии — 1,3%, в Италии — 12%, в Испании — 9,2%.

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10:09 - 03 апреля

По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 61 случай;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 12 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Закарпатская область — 24 случая;
  • Запорожская область — 22 случая;
  • Ивано-Франковская область — 81 случай;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • м. Киев — 180 случаев;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Львовская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 20 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 25 случаев;
  • Сумская область — 30 случаев;
  • Тернопольская область — 114 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 7 случаев;
  • Черновицкая область — 171 случай;
  • Черкасская область — 55 случаев;
  • Черниговская область — 5 случаев.

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