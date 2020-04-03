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Апрель, 03 в 8:33
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы
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С полуночи 16 марта
приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 2 апреля общее
количество больных коронавирусом в Украине достигло 804 человека, 20 умерли и 13 выздоровели.
Сейчас коронавирусную болезнь выявлено во всех областях Украины, кроме Николаевской.
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12:42
-
03 апреля
В Киеве определили госпитальные базы для приема второй волны больных с подозрением на Covid-19.
В перечень вошли:
Александровская клиническая больница Киева (перепрофилирование других корпусов)
Киевская городская клиническая больница №3;
Киевская городская клиническая больница №4 (перепрофилирование отделений)
Киевская городская клиническая больница №5;
Киевская городская клиническая больница №6;
Киевская городская клиническая больница №8;
Киевская городская клиническая больница №10;
Киевская городская клиническая больница №17.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы первой волны.
Он также напомнил, что в первую волну вошли семь больниц (три — для взрослых, две — для детей, две — для беременных):
Александровская клиническая больница Киева;
Киевская городская клиническая больница №4;
Киевская городская клиническая больница №9;
Киевская городская детская клиническая больница №1;
Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
Киевский городской родильный дом №3;
Киевский городской родильный дом №5.
12:41
-
03 апреля
По состоянию на 12.00 3 апреля в Киеве зафиксировано 189 больных коронавирусом.
За сутки подтверждено 28 новых случаев заражения. Среди киевлян, которые заболели 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет, и 11 женщин от 17 до 69 лет.
Три человека умерли. Двое за последние сутки — это женщины в возрасте 56 и 69 лет.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
VIDEO
12:34
-
03 апреля
В аннексированном
Крыму зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом. В частности, за последние сутки обнаружили два новых случая.
12:25
-
03 апреля
Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер.
После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение КМУ в ближайшее время будет официально опубликовано.
12:09
-
03 апреля
По состоянию на 3 апреля в учреждения здравоохранения Львова с начала года с подозрением на коронавирус обратились 315 человек.
На амбулаторном лечении находятся 141 человек, на самоизоляции — 7 человек.
Всех остальных людей госпитализировали, в т.ч. 4 человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии, один в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Выписаны 99 человек.
11:45
-
03 апреля
3 апреля в Кривом Роге госпитализировали еще одного пациента с Covid-19. Это женщина из семьи первой инфицированной криворожанки, которая сейчас уже выздоравливает.
Теперь в инфекционной больнице с короновирусом находятся 5 человек. Все получают необходимое лечение.
11:36
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03 апреля
Министерство здравоохранения будет предлагать введение более жестких карантинных мероприятий в связи с пиком заболеваемости Covid-19, который будет зафиксирован в ближайшее время.
— Будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы по плану и без нагрузок пройти пиковый рост больных из-за коронавируса, — заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 3 апреля.
10:26
-
03 апреля
В мире зафиксировано 1 млн 20 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из которых более 53 тыс. — летальные. Смертность от коронавируса в мире составляет 5,2%.
Такие данные представил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 3 апреля.
В то же время в Украине летальность составляет 2,4%, в Германии — 1,3%, в Италии — 12%, в Испании — 9,2%.
10:09
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03 апреля
По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 61 случай;
Волынская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 12 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 22 случая;
Ивано-Франковская область — 81 случай;
Кировоградская область — 15 случаев;
м. Киев — 180 случаев;
Киевская область — 70 случаев;
Львовская область — 13 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 20 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 25 случаев;
Сумская область — 30 случаев;
Тернопольская область — 114 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 7 случаев;
Черновицкая область — 171 случай;
Черкасская область — 55 случаев;
Черниговская область — 5 случаев.
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