Снаряд во дворе жилого дома: ВСУ останавливает стрельбы ЗРК для проверки ракет

Стрельбы останавливают до завершения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии.

— Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло, — заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

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Он добавил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад. Хотя, в 2019 году ракета была проверена и признана пригодной для использования, однако сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

— Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии, — отметил Таран.

Напомним, 2 апреля снаряд упал во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворивского района Львовской области. Боеприпас не взорвался. В результате происшествия никто не пострадал.