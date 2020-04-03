Снаряд у дворі житлового будинку: ЗСУ зупиняє стрільби ЗРК для перевірки ракет

Стрільби зупиняють до завершення додаткової експертизи всіх ракет цієї серії.

– Під час планових заходів з бойової підготовки бригади проводилися пуски зенітних керованих ракет (ЗРК). Одна з таких ракет впала на подвір’я. Ніхто не постраждав, ніяких руйнувань не відбулося, – заявив міністр оборони України Андрій Таран.

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Він додав, що за попередніми результатами розслідування, найімовірнішою причиною цього інциденту стала технічна несправність ракети, виробленої в 1985 році, тобто 35 років тому. Хоча, у 2019 році ракета була перевірена та визнана придатною для використання, проте позначилася застарілість бортової апаратури.

– Мною ухвалено рішення зупинити стрільби ЗРК до завершення розслідування та проведення додаткової експертизи всіх ракет цієї серії, – зазначив Таран.

Нагадаємо, 2 квітня снаряд впав під двір житлового будинку в приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області. Боєприпас не вибухнув. В результаті події ніхто не постраждав.