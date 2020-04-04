Это по-человечески правильно: Аваков об направлении украинских медиков в Италию

Украинские медики, которые будут работать две недели в Италии, получат неоценимый опыт, отмечает министр внутренних Украины Арсен Аваков.

— Сегодня мы отправляем 20 медиков-украинцев в Италию. Для нас это очень важный шаг. Во-первых, это по-человечески и правильно — помочь друзьям. Во-вторых, в Италии работает очень много украинцев. По нашим неофициальным данным, около 100 из них находятся в больницах Италии и их лечат итальянские медики, — сказал Аваков.

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По его словам, украинские медики из Минздрава и МВД помогут и Италии, и Украине.

— Для нас неоценим опыт, который получат наши медики, — отметил глава МВД.

Он добавил, что украинские медики, которые летят в Италию — это добровольцы.

Среди украинских медиков, которые в течение двух недель будут выполнять свою работу в Италии — анестезиологи, реаниматологи, инфекционистов, терапевты, а также медицинские сестры.