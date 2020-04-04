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Факты / Украина

Украинские врачи в Италии: что ждет медработников после возвращения

Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с украинскими врачами, которые поехали в Италию для усиления оказания медицинской помощи, и рассказал будут ли они проходить обсервацию.

— После возвращения в Украину, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Если ситуация будет стабильной и у нас не будет необходимости привлекать больше медицинских работников, мы сможем провести их обсервацию, — рассказал Виктор Ляшко во время брифинга.

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Однако, по словам Ляшко, если потребуется помощь сил этой бригады, их бросят сразу на передовую, где обсервацию будут осуществляться непосредственно в учреждении здравоохранения.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил отправить украинских врачей в Италию на помощь тамошним коллегам для борьбы с коронавирусом.

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