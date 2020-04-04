Це по-людяному правильно: Аваков про направлення українських медиків в Італію

Українські медики, які працюватимуть два тижні в Італії, отримають неоціненний досвід, зазначає міністр внутрішніх України Арсен Аваков.
– Сьогодні ми відправляємо 20 медиків-українців в Італію. Для нас це дуже важливий крок. По-перше, це по-людськи і правильно – допомогти друзям.
По-друге, в Італії працює дуже багато українців. За нашими неофіційними даними, близько 100 з них перебувають в лікарнях Італії і їх лікують італійські медики, – сказав Аваков.
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За його словами, українські медики з МОЗ і МВС допоможуть і Італії, і Україні.
– Для нас є неоціненним досвід, який отримають наші медики, – зазначив глава МВС.
Він додав, що українські медики, які летять до Італії – це добровольці.
Серед українських медиків, які протягом двох тижнів виконуватимуть свою роботу в Італії – анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністів, терапевти, а також медичні сестри.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив відправити українських лікарів до Італії на допомогу тамтешнім колегам для боротьби з коронавірусом.