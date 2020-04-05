Турция открыла границу для украинских фур, которые были заблокированы на въезде

50 украинских фур, которые были заблокированы на въезде в Турцию из-за карантина, могут закончить перевозки.

Анкара разблокировала границу для наших грузовиков после переговоров украинских дипломатов и президента Украины с турецкими коллегами.

— Первоначально осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта, — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, ведомство планирует вынести на рассмотрение правительства механизм внедрения зеркальных мер по перевозчикам тех стран, которые ввели карантин по отношению к нашим перевозчикам.

Как сообщалось, 3 апреля на границе Украины и Польши собралось 445 грузовиков.