PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Туреччина відкрила кордон для українських фур, які були заблоковані на в’їзді

50 українських фур, які були заблоковані на в’їзді до Туреччини через карантин, можуть закінчити перевезення.

Анкара розблокувала кордон для наших вантажівок після переговорів українських дипломатів і президента України з турецькими колегами.

– Спочатку здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня, – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Читайте: Майже 11 тис. українців повернулись в Україні за добу – Держприкордонслужба

За його словами, відомство планує винести на розгляд уряду механізм впровадження дзеркальних заходів щодо перевізників тих країн, які ввели карантин стосовно наших перевізників.

Як повідомлялося, 3 квітня на кордоні України й Польщі зібралося 445 вантажівок.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка