Туреччина відкрила кордон для українських фур, які були заблоковані на в’їзді

50 українських фур, які були заблоковані на в’їзді до Туреччини через карантин, можуть закінчити перевезення.

Анкара розблокувала кордон для наших вантажівок після переговорів українських дипломатів і президента України з турецькими колегами.

– Спочатку здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня, – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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За його словами, відомство планує винести на розгляд уряду механізм впровадження дзеркальних заходів щодо перевізників тих країн, які ввели карантин стосовно наших перевізників.

Як повідомлялося, 3 квітня на кордоні України й Польщі зібралося 445 вантажівок.