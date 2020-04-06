До окончания карантина бойцы Национальной гвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева.
Работать будут на трех специальных водометных автомобилях.
— Проведение дезинфекции улиц является эффективным методом в борьбе с вирусами. Приняли решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц города Киева. Работают специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты НГУ, — говорит подполковник Андрей Боровых.
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Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина / 5 фотографий
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Специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных. Применяют его для антибактериальной обработки в медицине и промышленности.
Напомним, с 6 апреля в Украине усиливаются карантинные мероприятия. По улице можно передвигаться только вдвоем и в масках.
Фото и видео: Нацгвардия
Источник: НацгвардияТеги: Киев, Коронавирус Covid-19, НацгвардияЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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