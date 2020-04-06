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Факты / Украина / Общество

Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина

До окончания карантина бойцы Национальной гвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева.

Работать будут на трех специальных водометных автомобилях.

— Проведение дезинфекции улиц является эффективным методом в борьбе с вирусами. Приняли решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц города Киева. Работают специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты НГУ, — говорит подполковник Андрей Боровых.

  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
  • Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина
Бойцы Нацгвардии будут дезинфицировать центральные улицы Киева до конца карантина / 5 фотографий

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Специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных. Применяют его для антибактериальной обработки в медицине и промышленности.

Напомним, с 6 апреля в Украине усиливаются карантинные мероприятия. По улице можно передвигаться только вдвоем и в масках.

Фото и видео: Нацгвардия

Источник: Нацгвардия

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