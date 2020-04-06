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Факти / Україна / Суспільство

Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину

До закінчення карантину бійці Національної гвардії допомагатимуть дезінфікувати центральні вулиці Києва.

Працюватимуть на трьох спеціальних водометних автомобілях.

– Проведення дезінфекції вулиць є ефективним методом у боротьбі з вірусами. Ухвалили рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць міста Києва. Працюють спеціалісти підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту НГУ, – каже підполковник Андрій Борових.

 

  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
  • Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину
Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину / 5 фотографий

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Спеціальний дезінфікуючий розчин цілком безпечний для людей та тварин. Застосовують його для антибактеріальної обробки в медицині та промисловості.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюються карантинні заходи. Вулицею можна пересуватися лише вдвох та у масках.

Фото та відео: Нацгвардія

Джерело: Нацгвардія

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