До закінчення карантину бійці Національної гвардії допомагатимуть дезінфікувати центральні вулиці Києва.
Працюватимуть на трьох спеціальних водометних автомобілях.
– Проведення дезінфекції вулиць є ефективним методом у боротьбі з вірусами. Ухвалили рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць міста Києва. Працюють спеціалісти підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту НГУ, – каже підполковник Андрій Борових.
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Бійці Нацгвардії дезінфікуватимуть центральні вулиці Києва до кінця карантину / 5 фотографий
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Спеціальний дезінфікуючий розчин цілком безпечний для людей та тварин. Застосовують його для антибактеріальної обробки в медицині та промисловості.
Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюються карантинні заходи. Вулицею можна пересуватися лише вдвох та у масках.
Фото та відео: Нацгвардія
Джерело: НацгвардіяТеги: Київ, Коронавірус Covid-19, НацгвардіяЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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