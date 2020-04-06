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Факты / Украина

Сутки на Донбассе: 13 обстрелов и один раненый военный

За минувшие сутки вооруженные силы Российской Федерации 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

— 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, одновременно дважды применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения, — говорится в сообщении штаба ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вчера зафиксировано 11 обстрелов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вооруженные формирования Российской Федерации с миномета калибра 82 мм утром обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Хутора Вольного, а с автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия — защитников Крымского.

— В результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

За прошедшие сутки наши военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима тишины.

Недавно украинский военный подорвался на мине во время выполнения боевого задания.

Источник: Штаб ООС

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