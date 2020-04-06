Доба на Донбасі: 13 обстрілів та один поранений військовий

За минулу добу збройні сили Російської Федерації 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

– 05 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, водночас двічі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями озброєння, – йдеться у повідомленні штабу ООС.

Упродовж доби противник відкривав вогонь з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід учора зафіксовано 11 обстрілів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ збройні формування Російської Федерації з міномету калібру 82 мм зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї – оборонців Кримського.

– Внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби наші військовослужбовці давали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, щоразу змушуючи ворога повернутись до дотримання режиму тиші.

Нещодавно український військовий підірвався на міні під час виконання бойового завдання.