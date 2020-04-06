Отопительный сезон в Украине завершен с наибольшими запасами газа за 10 лет

Отопительный сезон в Украине завершен с наибольшими запасами газа за последние 10 лет.

Подземные хранилища заполнены 15,9 млрд куб. м природного газа по состоянию на 31 марта 2020 года. К примеру, в 2019 году в хранилищах оставалось лишь 8,8 млрд куб. м.

Такой большой запас объясняют высоким объемом газовых накоплений в сезон закачки – 21,8 млрд куб. м, низким отбором газа в течение отопительного сезона (6,06 млрд кубометров в этом году, и 8,5 млрд куб куб м в 2018/2019) и началом закачки на месяц раньше.

Читайте: Почти 11 млрд кубов газа за 6 лет: РФ ворует газ из украинского шельфа

— На сегодня все подземные хранилища газа работают в штатном режиме. Обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме, – сказал генеральный директор Укртрансгаза Сергей Алексеенко.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как Украина оптимизировала реверс газа.

Источник: Укртрансгаз