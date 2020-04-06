Опалювальний сезон в Україні завершено з найбільшими запасами газу за 10 років

Опалювальний сезон в Україні завершено з найбільшими запасами газу за останні 10 років.

Підземні сховища заповнені 15,9 млрд куб.м природного газу станом на 31 березня 2020 року. Наприклад, в 2019 році в сховищах залишалося лише 8,8 млрд куб. м.

Такий великий запас пояснюють високим обсягом газових накопичень в сезон закачування – 21,8 млрд куб.м, низьким відбором газу протягом опалювального сезону (6,06 млрд кубометрів в цьому році, і 8,5 млрд куб куб м в 2018/2019) і початком закачування на місяць раніше.

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– На сьогодні всі підземні сховища газу працюють у штатному режимі. Зобов’язання перед клієнтами виконуються в повному обсязі, – сказав генеральний директор Укртрансгазу Сергій Алексєєнко.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як Україна оптимізувала реверс газу.

Джерело: Укртрансгаз