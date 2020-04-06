Скольких нарушителей карантина поймали в Киеве и кто чаще попадался

С начала карантина столичные правоохранители составили более 530 админпротоколов из-за нарушения ограничительных мер.
Больше всего правила по карантину нарушали сотрудники предприятий и их руководители, которые продолжали оказывать услуги, нарушая запреты.
Также штрафы часто получали водители транспортных средств, рассказали в полиции.
Сегодня, 6 апреля, правоохранители составили три административных протокола за нарушение правил карантина в столичном Гидропарке.
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Как известно, санкция ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.
Напомним, с 6 апреля в Украине усилились карантинные мероприятия. Что запрещено делать во время карантина и какие документы нужно иметь с собой, выходя из дома, читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: НацполицияТеги: Киев, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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