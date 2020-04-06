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Факты / Украина

Скольких нарушителей карантина поймали в Киеве и кто чаще попадался

С начала карантина столичные правоохранители составили более 530 админпротоколов из-за нарушения ограничительных мер.

Больше всего правила по карантину нарушали сотрудники предприятий и их руководители, которые продолжали оказывать услуги, нарушая запреты.

Также штрафы часто получали водители транспортных средств, рассказали в полиции.

Сегодня, 6 апреля, правоохранители составили три административных протокола за нарушение правил карантина в столичном Гидропарке.

Скольких нарушителей карантина поймали в Киеве и кто чаще попадался / 3 фотографии

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Как известно, санкция ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.

Напомним, с 6 апреля в Украине усилились карантинные мероприятия. Что запрещено делать во время карантина и какие документы нужно иметь с собой, выходя из дома, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

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