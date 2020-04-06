Скольких нарушителей карантина поймали в Киеве и кто чаще попадался

С начала карантина столичные правоохранители составили более 530 админпротоколов из-за нарушения ограничительных мер.

Больше всего правила по карантину нарушали сотрудники предприятий и их руководители, которые продолжали оказывать услуги, нарушая запреты.

Также штрафы часто получали водители транспортных средств, рассказали в полиции.

Сегодня, 6 апреля, правоохранители составили три административных протокола за нарушение правил карантина в столичном Гидропарке.