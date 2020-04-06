Скількох порушників карантину зловили в Києві та хто найчастіше попадався

Від початку карантину столичні правоохоронці склали понад 530 адмінпротоколів через порушення обмежувальних заходів.
Найбільше правила щодо карантину порушували співробітники підприємств та їхні керівники, які продовжували надавати послуги, порушуючи заборони.
Також штрафи часто отримували водії транспортних засобів, розповіли у поліції.
Сьогодні, 6 квітня, правоохоронці склали три адміністративні протоколи за порушення правил карантину в столичному Гідропарку.
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Як відомо, санкція ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн.
Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюються карантинні заходи. Що заборонено робити під час карантину і які документи потрібно мати із собою, виходячи з дому, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: НацполіціяТеги: Київ, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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