





Скількох порушників карантину зловили в Києві та хто найчастіше попадався / 3 фотографии

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Як відомо, санкція ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюються карантинні заходи. Що заборонено робити під час карантину і які документи потрібно мати із собою, виходячи з дому, читайте у матеріалі Фактів ICTV.