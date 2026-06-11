-Українське законодавство передбачає два способи стягнення аліментів на неповнолітніх дітей: на підставі угоди (шлюбний договір або договір з утримання дітей) про сплату аліментів та на підставі судового рішення. Через суд аліменти стягують, лише коли угоди про сплату аліментів немає. Існує дві форми стягнення аліментів: на підставі рішення суду під час подання позовної заяви та на підставі судового наказу під час подання заяви про видання судового наказу, – зазначають юристи.

Судовий наказ – це найшвидший спосіб для стягнення аліментів. Суд видає його протягом 5 днів з дня отримання інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника.

Суд розглядає справу про видання судового наказу на підставі доданих до заяви документів, без виклику сторін до суду, а це означає, що вам не доведеться з’являтися в судове засідання.

За судовим наказом аліменти можна стягнути лише у чітко визначених розмірах, тобто ви як заявник обмежені обсягом вимог до боржника.

Заявник може заявити лише одну із двох вимог, закріплених у ч. 1 ст. 161 ЦПК:

на одну дитину – 1/4 заробітку (доходу) платника аліментів,

на двох дітей – 1/3,

на трьох і більше дітей – 1/2, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку;

у твердій грошовій сумі в розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У разі заявлення іншого розміру аліментів суд постановляє ухвалу про відмову у виданні судового наказу. Судовий наказ набуває чинності у день його видання та має силу виконавчого документа, тобто підлягає примусовому виконанню без видання виконавчого листа.

Ще однією перевагою судового наказу є те, що він не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Якщо ж ви бажаєте стягнути аліменти у більшому розмірі, ніж дозволяє стягнення у наказному провадженні, або ще існує вимога, пов’язана зі встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб, то необхідно звертатись до суду з позовною заявою, тоді розгляд справи буде відбуватись у порядку позовного провадження.

Сума аліментів, що може бути присуджена дитині в порядку позовного провадження, не передбачає визначення максимально граничного розміру аліментів на дитину. За рішенням суду, кошти на утримання дитини можуть стягуватись у частці від доходу відповідача (1/4, 1/3, 1/2) або у твердій грошовій сумі щомісяця на дитину.

Рішення суду набирає чинності через 30 днів з дня його проголошення, якщо не було подано апеляційної скарги. Для виконання рішення суду видається виконавчий лист, з яким доведеться звернутись до виконавчої служби. Позовна заява про стягнення аліментів подається до суду або за зареєстрованим місцем проживання/перебування відповідача або за зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача.

Враховуючи ці критерії, ви самостійно можете обрати, до якого суду звернутися з позовом. У справах про стягнення аліментів судовий збір не сплачується.

Мінімальна рекомендована сума до виплати аліментів дорівнює рівню прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

2 817 грн — для дітей до 6 років;

3 512 грн — для дітей від 6 до 18 років;

3 328 грн — для дітей від 18 до 23 років.

Мінімальний розмір аліментів в Україні пов’язаний із прожитковим мінімумом і не може бути меншим за 50% від прожиткового мінімуму, встановленого для відповідної вікової групи дитини.

Якщо платник аліментів отримує достатній дохід, суд може призначити мінімальний рекомендований розмір аліментів, який становить 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Встановлений і максимальний розмір аліментів дорівнює десятикратному розміру прожиткового мінімуму.

Тобто максимум, що може платити один із батьків:

на дитину до 6 років – 28 170 грн

на дітей від 6 до 18 років – 35 120 грн.

Водночас суд може звільнити одного з батьків від сплати аліментів, якщо дохід дитини значно більший, ніж його дохід.

Які документи потрібні для оформлення аліментів

Якщо той з батьків, з яким фактично проживає дитина, не отримує від колишнього чоловіка/дружини матеріальну допомогу на її утримання, він має право подати позов до суду.

Для цього необхідно підготувати такі документи:

паспорт позивача;

ІПН позивача;

свідоцтво про народження дитини:

рішення суду про розірвання шлюбу;

документ, що підтверджує факт спільного проживання з дитиною.

Щоб підтвердити факт спільного проживання з дитиною, потрібно надати довідку про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні. Вона видається безкоштовно центрами надання адміністративних послуг за місцем реєстрації. Термін оформлення становить до 10 робочих днів.

Довести факт спільного проживання можна також, надавши рішення суду про розірвання шлюбу, в якому зазначено, з ким має проживати дитина.

Бажано надати відповідні документи щодо розміру заробітної плати, яка отримується. Якщо людина не працює, то додати документи, якими обґрунтувати розмір аліментів. Наприклад, якщо платник аліментів їздить відпочивати навіть під час війни, має багато нерухомості чи бізнесу.

Часто виникають складнощі у вимушено переміщених осіб, які фактично проживають із дитиною на одній житлоплощі, а прописані на різних (у них немає можливості надати довідку про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні). У цьому випадку суд зобов’язаний взяти до уваги довідку переселенця.

Можна також звернутися до органів місцевої влади і скласти акт про спільне проживання з дитиною, цей документ мають підписати двоє свідків.

Як скласти позовну заяву про стягнення аліментів та почати судовий процес

Далі необхідно скласти позовну заяву про стягнення аліментів.

У ній слід вказати всі вимоги до колишнього чоловіка/дружини і частину доходу, яку відповідач зобов’язаний виплачувати як аліменти.

Після подання позову та всіх необхідних документів до районного суду за місцем проживання розпочнеться судовий процес. Судовий збір у таких справах завжди компенсує відповідач, тобто той з батьків, який повинен платити аліменти.

Під час розгляду справи відповідач може не прийти до суду – у цьому разі суддя призначає нове засідання через 14–30 днів. Після третьої неявки відповідача рішення буде винесено заочно. Суд обов’язково враховує не тільки розмір доходів платника аліментів, а й стан його здоров’я, наявність інших дітей, непрацездатних чоловіка / дружини тощо.

Після винесення рішення у відповідача є 10 днів для подання апеляції. Якщо він цього не зробить, рішення набуде чинності. Позивачу необхідно буде забрати в канцелярії копію рішення суду і виконавчий лист.

Як нараховуються аліменти

Відповідно до Сімейного кодексу, розмір аліментів нараховується з моменту подання позовної заяви. Тож один із батьків, з яким проживає дитина, зможе розраховувати на перший великий транш, в якому будуть виплати за кілька місяців, поки проходив судовий процес.

Якщо навіть після рішення суду відповідач відмовляється добровільно виплачувати аліменти, необхідно звертатися до Державної виконавчої служби України за місцем роботи або за місцем проживання платника аліментів.

Компетентні органи вживатимуть відповідних заходів. Варто зазначити, що під час дії воєнного стану платник аліментів не звільняється від виплат.