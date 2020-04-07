Хорошо поговорили: Помпео о своем разговоре с Зеленским

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал хорошим свой разговор в телефонном режиме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Twitter Помпео выразил благодарность, что Киев помог добраться домой гражданам США, в том числе более двум сотням добровольцам Корпуса мира.

— Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира.

Good to speak with @ZelenskyyUa today. I thanked him for #Ukraine‘s assistance getting #AmericansHome, including more than 200 @PeaceCorps volunteers. Together we continue to focus on reform and holding Russia accountable for humanitarian conditions in the Donbas. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 6, 2020

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Кроме того, в разговоре обсудили привлечение России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе.

— Вместе мы продолжаем сосредоточиваться на реформах и привлечении России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе, — сообщил Помпео.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в которой они обсудили противодействие коронавирусу.