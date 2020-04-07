Хто відмовляється від обсервації, матиме справу з поліцією – Кличко

Кияни, які відмовляються перебувати в обсервації, будуть мати справу з поліцією та судом.

Про це під час щоденного онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав про роботу столичного моніторингового центру, під контролем якого перебуває майже 40 тис. киян. Усім їм необхідна обсервація через контакт з хворими або недавні поїздки за кордон.

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– Моніторинговий центр здійснив вже майже 1,5 тисячі результативних контактів для отримання інформації: дзвінків та опитувань про самопочуття, перебування в самоізоляції, про контакти в останні дні. Фахівці центру дають рекомендації або необхідну допомогу, – розповів Віталій Кличко.

Міський голова також повідомив, що через порушення норм карантину та обсервації поліція склала 574 адміністративних протоколів та стягнула до бюджету 91 тис. 800 гривень.

– Ті, хто відмовляється йти на контакт з нашим центром – сто відсотків матимуть справу з правоохоронцями, – запевнив міський голова.

Кличко наголосив, що що вся інформація про киян, якою володіє моніторинговий центр, надійно захищена.

Нагадаємо, станом на 7 квітня у Києві ще 12 людей захворіли на коронавірус, загальна кількість – 279 осіб.