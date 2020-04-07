Не показал документы и угрожал полицейским: в Киеве задержали нарушителя карантина

4 апреля в Киеве на Подоле полицейские сделали замечание мужчине за несоблюдение карантинных ограничений, а именно запрета пребывания на детской площадке в парковой зоне.

Полицейские разъяснили ему, что такие ограничения введены с целью предотвращения распространения коронавируса и они внесены в постановления Кабмина от 2 апреля. Соглавно документу запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Также нельзя посещать спортивные и детские площадки.

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Мужчина в свою очередь начал провоцировать конфликт и угрожать физической расправой офицерам полиции. Также он отказался показать документы удостоверяющие личность.

Правоохранители доставили мужчину в районное управление для установления его данных и для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Правонарушителем оказался киевлянин 1986 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за административные правонарушения.

На мужчину составили два протокола об административных правонарушениях по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 6 апреля в Киеве полицейские задержали мужчину, который вопреки правилам карантина, пытался попасть на спортивную площадку в Гидропарке. Когда полицейские его не пропустили, он начал конфликтовать с ними.

Нарушитель решил переплыть реку и таким образом добраться до спортплощадки. Мужчину сразу задержали полицейские.