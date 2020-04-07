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Факты / Украина

Не показал документы и угрожал полицейским: в Киеве задержали нарушителя карантина

4 апреля в Киеве на Подоле полицейские сделали замечание мужчине за несоблюдение карантинных ограничений, а именно запрета пребывания на детской площадке в парковой зоне.

Полицейские разъяснили ему, что такие ограничения введены с целью предотвращения распространения коронавируса и они внесены в постановления Кабмина от 2 апреля. Соглавно документу запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Также нельзя посещать спортивные и детские площадки.

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Мужчина в свою очередь начал провоцировать конфликт и угрожать физической расправой офицерам полиции. Также он отказался показать документы удостоверяющие личность.

Правоохранители доставили мужчину в районное управление для установления его данных и для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Правонарушителем оказался киевлянин 1986 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за административные правонарушения.

в Киеве задержали нарушителя карантина

На мужчину составили два протокола об административных правонарушениях по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 6 апреля в Киеве полицейские задержали мужчину, который вопреки правилам карантина, пытался попасть на спортивную площадку в Гидропарке. Когда полицейские его не пропустили, он начал конфликтовать с ними.

Нарушитель решил переплыть реку и таким образом добраться до спортплощадки. Мужчину сразу задержали полицейские.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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