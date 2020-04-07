Не показав документи і погрожував поліцейським: у Києві затримали порушника карантину

4 квітня в Києві на Подолі поліцейські зробили зауваження чоловікові за недотримання карантинних обмежень, а саме заборони перебування на дитячому майданчику в парковій зоні.

Поліцейські роз’яснили йому, що такі обмеження запроваджені з метою запобігання поширенню коронавірусу і вони внесені до постанови Кабміну від 2 квітня. Згідно з документом заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності.

Також не можна відвідувати спортивні та дитячі майданчики.

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Чоловік у свою чергу почав провокувати конфлікт і погрожувати фізичною розправою офіцерам поліції. Також він відмовився показати документи, що засвідчують особу.

Правоохоронці доставили чоловіка в районне управління для встановлення його даних і для з’ясування всіх обставин події.

Правопорушником виявився киянин 1986 року народження, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за адміністративні правопорушення.

На чоловіка склали два протоколи про адміністративні правопорушення за ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, військовослужбовця) та за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 6 квітня в Києві поліцейські затримали чоловіка, який всупереч правилам карантину, намагався потрапити на спортивний майданчик в Гідропарку. Коли поліцейські його не пропустили, він почав конфліктувати з ними.

Порушник вирішив переплисти річку і таким чином дістатися до спортмайданчика. Чоловіка одразу затримали поліцейські.