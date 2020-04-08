В Киеве завершился отопительный сезон

В Киеве полностью завершили отопительный сезон, тепло отключили во всех районах столицы.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

— Учитывая сегодняшнюю ситуацию, как с точки зрения пандемии, так и финансовых нагрузок, было принято решение завершить сезон не 15 апреля, а с 5, — отметил он.

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К слову, в этом году Украине удалось завершить отопительный сезон с крупнейшими запасами газа за последние 10 лет.

Такой большой запас объясняют высоким объемом газовых накоплений в сезон закачки.