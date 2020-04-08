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Факти / Україна / Суспільство

У Києві завершився опалювальний сезон

У Києві повністю завершили опалювальний сезон, тепло відключили у всіх районах столиці.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

– Враховуючи сьогоднішню ситуацію, як з точки зору пандемії, так і фінансових навантажень, було ухвалене рішення завершити сезон не 15 квітня, а з 5, – зазначив він.

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До слова, цьогоріч Україні вдалося завершити опалювальний сезон з найбільшими запасами газу за останні 10 років.

Такий великий запас пояснюють високим обсягом газових накопичень в сезон закачування.

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