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Факты / Украина

Хранил наркотические вещества: в Киеве задержали офицера ВСУ

В Киеве правоохранители обнаружили у офицера Вооруженных сил Украины 13 расфасованных упаковок с наркотическими веществами, психотропы изъяли.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

— Во время личного обыска лейтенанта ВСУ обнаружено и изъято 13 расфасованных упаковок с психотропным веществом амфетамин.

По месту его проживания во время санкционированного судом обыска обнаружено и изъято весы, таблетки и особо опасное наркотическое средство — каннабис, — говорится в сообщении.

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Военнослужащего задержали 6 апреля в порядке ст. 208 УПК Украины, а 7 апреля ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Киеве во время масштабной спецоперации разоблачили сеть интернет-торговли наркотиками. У подозреваемых изъяли около 300 кг наркотиков.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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