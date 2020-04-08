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Факти / Україна

Зберігав наркотичні речовини: у Києві затримали офіцера ЗСУ

У Києві правоохоронці виявили у офіцера Збройних сил України 13 розфасованих упаковок з наркотичними речовинами, психотропи вилучили.

Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

– Під час особистого обшуку лейтенанта ЗСУ виявлено та вилучено 13 розфасованих упаковок з психотропною речовиною амфетамін.

За місцем його проживання під час санкціонованого судом обшуку виявлено та вилучено ваги, таблетки і особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, – йдеться в повідомленні.

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Військовослужбовця затримали 6 квітня в порядку ст. 208 КПК України, а 7 квітня йому повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Раніше у Києві під час масштабної спецоперації викрили мережу інтернет-торгівлі наркотиками. У підозрюваних вилучили близько 300 кг наркотиків

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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