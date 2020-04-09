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Факты / Украина / Общество

В Черкассах полицейские раздают людям маски

В Черкассах патрульная полиция не штрафует граждан за отсутствие масок, а взамен раздает защитные средства бесплатно.

Такую акцию начали 9 апреля и продлится она до конца карантина.

Маски патрульные получили от Благотворительного фонда.

— Каждый день готовы раздавать до 1000 масок, лишь бы люди их надевали и заботились о собственной безопасности, — отмечают патрульные.

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В Черкассах полицейские раздают людям маски / 4 фотографии

Напоминаем, как правильно носить медицинскую маску, чтобы она не теряла своей эффективности.

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