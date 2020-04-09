В Черкассах полицейские раздают людям маски

В Черкассах патрульная полиция не штрафует граждан за отсутствие масок, а взамен раздает защитные средства бесплатно.

Такую акцию начали 9 апреля и продлится она до конца карантина.

Маски патрульные получили от Благотворительного фонда.

— Каждый день готовы раздавать до 1000 масок, лишь бы люди их надевали и заботились о собственной безопасности, — отмечают патрульные.

Читайте: В Черкассах мужчина готовит антисептик и бесплатно раздает местным жителям

Вверх Новости Видео Любая рубрика Lifestyle LOL Происшествия Мир Спорт Украина Шоу-бизнес Показать больше результатов

X