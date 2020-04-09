В Черкассах патрульная полиция не штрафует граждан за отсутствие масок, а взамен раздает защитные средства бесплатно.
Такую акцию начали 9 апреля и продлится она до конца карантина.
Маски патрульные получили от Благотворительного фонда.
— Каждый день готовы раздавать до 1000 масок, лишь бы люди их надевали и заботились о собственной безопасности, — отмечают патрульные.
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В Черкассах полицейские раздают людям маски / 4 фотографии
Напоминаем, как правильно носить медицинскую маску, чтобы она не теряла своей эффективности.Теги: Карантин, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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