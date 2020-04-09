Значительное загрязнение воздуха в Киеве начали фиксировать еще в прошлом году. Каждый день люди проверяли состояние воздушной среды.

В конце года показатели начали снижаться и большинство людей забыли об этой истории.

Однако сейчас она вновь становится актуальной, поскольку уровень загрязнения воздуха в отдельных районах столицы доходит до отметок, при которых наблюдается реальная опасность здоровью людей.

Однако нужно знать не только о ситуации с самим загрязнением воздуха, но и о причинах, которые приводят к этому.

Факты ICTV рассказывают, почему загрязняется воздух в Киеве, и какова ситуация сейчас.

Ситуация с загрязнением воздуха

Значительное загрязнение воздуха в Киеве наблюдается с начала апреля. Согласно информации бота, который мониторит качество воздуха в Киеве, 3 апреля индекс качества воздуха (AQI) в столице начал показывать сильное загрязнение.

— Это индекс качества воздуха для главного загрязнителя воздуха — мелкодисперсной пыли фракции PM2,5. То есть это не комбинированный индекс качества воздуха, а по отдельно взятому загрязнителю, который измеряется станциями общественного мониторинга и станциями мониторинга органов местного самоуправления, — рассказал в комментарии Фактам ICTV соучредитель проекта Saveecobot Павел Ткаченко.

В частности, на Русановке в 8.00 был зафиксирован уровень загрязнения 106. А уже 5 апреля он вырос до 163.

В тот же день сервис AirVisual фиксировал преимущественно плохие показатели по состоянию загрязнения воздуха в столице Украины.

7 апреля самая худшая ситуация наблюдалась на Подоле, Русановке, Оболони и Харьковском массиве. Там показатель загрязнения воздуха колебался от 135 до 162.

В пригороде этот показатель достигал 158.

По состоянию на 8 апреля ситуация с загрязнением воздуха начала понемногу улучшаться, однако она все еще не в пределах нормы, которой считается показатель 0-50.

Главным загрязнителем воздуха по версии ВОЗ считается именно PM2,5 (пыль фракцией 2,5 микрона).

— Эту пыль нельзя увидеть и она не оседает мгновенно, а ее разносят потоки воздуха в нижних слоях атмосферы. Она может распространяться на десятки-сотни километров на том уровне, на котором мы живем, — объясняет Ткаченко.

В Киеве ситуация на утро 8 апреля была умеренной, однако в отдельных районах левобережья воздух все еще плохой для определенных групп людей.

Однако вечером все стало намного хуже. Согласно данным портала AirVisual, средний уровень индекса качества воздуха увеличился до 156. Согласно прогнозам, ситуация должна улучшиться уже с 11 апреля.

Почему загрязнен воздух

6 апреля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что загрязнение воздуха наблюдается из-за характера погоды на территории Киева.

— Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Обычно во второй половине дня ситуация стабилизируется, — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Подобная ситуация может продолжаться в столице в течение нескольких следующих дней.

К этому добавляются и лесные пожары, которые фиксировали в течение марта и начале апреля. 4 апреля в КГГА сообщили, что жители столицы длительное время жалуются на запах гари в воздухе, который особенно ощутим ночью и утром.

По состоянию на 4 апреля, в течение 12 дней в Киевской области было 144 пожара в экосистемах, которые приводят к гибели животных, загрязнению воздуха, снижению плодородия земли.

— Одно из последствий мы ежедневно испытываем, когда закрываем окна и не имеем возможности проветрить квартиру — это все результат пожаров в экосистемах Киева и Киевской области, — сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, на загрязнение воздуха повлиял и крупный пожар в зоне отчуждения, который зафиксировали 4 апреля. Начальник Главного управления ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник заявил, что 7 апреля продолжалось горение определенных очагов пожара.

Поскольку в последнее время ветер дует северо-западный или северный, дым доходит до Киева и тоже частично загрязняет воздух.

Ткаченко рассказал, что в результате пожаров в атмосферу выделялась мелкодисперсная пыль, которую до столицы доносил ветер.

— Именно 5 апреля ночью и с утра в городе не было сильного ветра. И когда нет ветра, то вся эта пыль просто висит в воздухе, нет ее рассеивания… В целом, из-за того, что с конца 4 апреля были пожары вокруг Киева и еще и со стороны зоны отчуждения и как раз ветер дул оттуда, то пыль принесло в город, скорость ветра понизилась, она осталась в столице и станции мониторинга начали улавливать это загрязнение, — объясняет соучредитель проекта Saveecobot.

По его словам, такая ситуация является сезонной и наблюдается два раза в год — осенью и вначале весны. Именно в это время часто возникают пожары, люди выжигают поля, совершают поджоги.

Как следствие возникает задымление, которое и приводит к росту индекса качества воздуха.

Как этому противодействовать

Ткаченко считает, что есть два способа для противодействия подобной ситуации с загрязнением воздуха.

— Первый – разъяснительная работа. То есть, доносить до людей, что не обязательно сжигать мусор, листья, траву, а что можно и нужно компостировать. И второй способ, если люди не понимают, то нужно штрафовать. А вот здесь наступает самое сложное, ведь для того, чтобы оштрафовать за такие действия, нужно определить, кто сжигает это все. Для этого нужно “поймать за руку” в процессе поджога, — говорит он.

Однако штраф за несанкционированное сжигание составляет всего 175 грн для физлиц и 850 грн для юрлиц. Кроме того, процедура наложения ответственности достаточно сложная, потому не всегда есть возможность наказать нарушителя.

Также не предусмотрена уголовная ответственность в том случае, если поджог нанес большой финансовый ущерб или значительный вред здоровью людей.

Однако это не означает, что нарушителей нужно оставлять безнаказанными. Факт нарушения нужно зафиксировать на фото или видео и обратиться к Национальной полиции по телефону 0-800-50-02-02 или подать электронное обращение по адресу [email protected].

После прибытия правоохранителей настаивайте на том, чтобы они составили протокол об административном правонарушении.

Кроме того, вы можете написать жалобу инспектору по благоустройству территории Управления контроля за благоустройством.

Что делать в случае большого AQI

В случае значительных показателей индекса качества воздуха соучредитель проекта Saveecobot советует не выходить из дома без значительной надобности.

Желательно в это время не проветривать помещение в течение нескольких часов или дождаться когда показатели снизятся хотя бы до желтого или зеленого значения.

— Нужно делать влажную уборку в квартире с использованием увлажнителей и/или очистителей воздуха. Когда мы увлажняем воздух, то мелкодисперсная пыль слипается с мелкими частичками влаги. Она становится тяжелее и просто оседает на пол. А когда она оседает, то ее можно убрать, — говорит Ткаченко.

В это время также стоит пить побольше воды, а если появляется необходимость выйти на улицу, то воспользоваться респиратором N95, который блокирует не менее 95% частиц размером 0,3 микрона.

Владислав Бомбела