PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Задымленность в Киеве продлится еще несколько дней — ГСЧС

В Киеве из-за лесного пожара в Чернобыльской зоне задымленность продлится еще несколько дней.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник Главного управления ДСНС в Киевской области Василий Слободяник.

— Каждое утро в результате атмосферных явлений город Киев затягивает дымом, который не дает людям дышать, особенно людям, страдающим астматическими болезнями, — сказал Слободяник.

Он также отметил, что по состоянию на 7 апреля в зоне отчуждения до сих пор горят две ячейки травяного настила площадями 5 и 15 гектаров.

Читайте: Сильный пожар в Киеве: на Виноградаре горит 1,5 га травы и гаражи

Сейчас наблюдается тление остатков сухих деревьев, травы, болотистой местности и торфяников.

Так как в последние дни ветер дует северо-западный или северной, дым доходит до Киева.

Также Слободяник добавил, что спасатели контролируют ситуацию.

Напомним, в Чорнобилський зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник лесной пожар на площади 20 га.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка