В Киеве из-за лесного пожара в Чернобыльской зоне задымленность продлится еще несколько дней.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник Главного управления ДСНС в Киевской области Василий Слободяник.
— Каждое утро в результате атмосферных явлений город Киев затягивает дымом, который не дает людям дышать, особенно людям, страдающим астматическими болезнями, — сказал Слободяник.
Он также отметил, что по состоянию на 7 апреля в зоне отчуждения до сих пор горят две ячейки травяного настила площадями 5 и 15 гектаров.
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Сейчас наблюдается тление остатков сухих деревьев, травы, болотистой местности и торфяников.
Так как в последние дни ветер дует северо-западный или северной, дым доходит до Киева.
Также Слободяник добавил, что спасатели контролируют ситуацию.
Напомним, в Чорнобилський зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник лесной пожар на площади 20 га.