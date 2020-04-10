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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Неизвестно, будут ли люди летать: МАУ сократит флот и персонал

Руководство авиакомпании МАУ разрабатывает меры по частичному сокращению компании из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, основной трудностью для авиакомпаний является невозможность четкого планирования.

В МАУ не могут спрогнозировать, когда всемирная авиация восстановит регулярные полеты и будет ли спрос на перелеты.

— Для нас это – большие сложности, так как мы сетевая компания. На сегодня мы точно понимаем только одно – нужно принимать меры по частичному сокращению компании, — заявил Дыхне.

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Президент МАУ уточнил, что планируется сокращение флота и персонала.

— Возможно, будем делать дешевле предложение, — добавил он.

Напомним, 6% бизнеса в Украине уже закрылось из-за коронавирусного кризиса, а половина всего бизнеса в стране продержится еще только один месяц, заявили в Союзе украинских предпринимателей.

Источник: УНИАН

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