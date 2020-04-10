Невідомо, чи люди літатимуть: МАУ скоротить флот і персонал

Керівництво авіакомпанії МАУ розробляє заходи щодо часткового скорочення компанії через обмежувальні заходи у зв’язку з коронавірусом, заявив президент МАУ Євген Дихне.

За його словами, основною складністю для авіакомпаній є неможливість чіткого планування.

У МАУ не можуть спрогнозувати, коли всесвітня авіація відновить регулярні польоти і чи буде попит на перельоти.

– Для нас це – великі складності, бо ми мережева компанія. На сьогодні ми точно розуміємо тільки одне – потрібно вживати заходів щодо часткового скорочення компанії, – заявив Дихне.

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Президент МАУ уточнив, що планується скорочення флоту і персоналу.

– Можливо, робитимемо дешевше пропозицію, – додав він.

Нагадаємо, 6% бізнесу в Україні вже закрилося через коронавірусну кризу, а половина всього бізнесу в країні протримається ще тільки один місяць, заявили у Союзі українських підприємців.