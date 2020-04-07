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Факты / Украина

Украина ждет объяснений от Ирана по заявлению депутата о самолете МАУ — Пристайко

Украина ждет немедленных объяснений от Ирана по поводу заявления депутата, который сказал, что военные “действовали правильно”, сбив 8 января самолет МАУ над Тегераном, заявил вице-премьер-министр Вадим Пристайко.

— Мы ожидаем немедленных объяснений от Ирана по поводу этого досадного заявления. Это демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на гражданский самолет, — написал он в Twitter.

 

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Накануне представитель иранского комитета парламента по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что военные Ирана, уничтожив самолет МАУ над Тегераном в январе 2020 года, “действовали правильно”, потому что движение воздушного судна было якобы подозрительным.

Самолет Boeing 737 МАУ утром 8 января сбили иранские военные неподалеку Тегерана. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли, в том числе 11 украинцев.

Фото: Getty Images

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