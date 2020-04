Украина ждет объяснений от Ирана по заявлению депутата о самолете МАУ — Пристайко

Украина ждет немедленных объяснений от Ирана по поводу заявления депутата, который сказал, что военные “действовали правильно”, сбив 8 января самолет МАУ над Тегераном, заявил вице-премьер-министр Вадим Пристайко.

— Мы ожидаем немедленных объяснений от Ирана по поводу этого досадного заявления. Это демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на гражданский самолет, — написал он в Twitter.

We expect an immediate explanation from #Iran on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft https://t.co/2jdDU5nz2v

