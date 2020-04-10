Во время карантина в Украине активизировались интернет-мошенники. Сеть утопает во вредоносных программах и фишинге (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, — Ред.), связанных с Covid-19.

Под видом ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний вымогатели распространяют контент о пандемии и запускают мошеннические веб-сайты, которые охотятся на пользователей, желающих помочь другим.

В первую очередь под удар попадают электронные почты украинцев.

— Среднедневной объем отправки электронных писем в Украине увеличивается в два раза, а средний объем мошеннических писем – в три, — говорят представители сервиса, который помогает бороться с фишингом в сети, EasyDMARC.

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По их информации, мошенники в сети действуют в таких направлениях:

фишинг и социальная инженерия – с помощью коммуникативных технологий, обычно почты, вымогатели раскрывают личные данные украинцев;

продажа мошеннических или контрафактных товаров;

дезинформация.

Специалисты советуют обезопасить свой почтовый ящик с помощью антивирусов и специальных программ, а также не открывать подозрительные письма и не переходить по странным ссылкам.

В EasyDMARC назвали признаки, благодаря которым можно распознать мошенников по ту сторону экрана:

сообщения, содержащие угрозы;

запросы на личную информацию, такую как пароли или социальное обеспечение, номера телефонов;

письма с такими словами, как Срочно, Скорее;

поддельные адреса электронной почты;

плохое написание или плохая грамматика.

Напомним, ранее мы писали о том, на чем наживаются мошенники во время карантина.

Источник: EasyDMARC