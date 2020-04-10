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Факти / Україна / Суспільство

Листи з погрозами та благодійні сайти: як шахраї дурять українців під час карантину

Під час карантину в Україні активізувалися інтернет-шахраї. Мережа потопає у шкідливих програмах і фішингу (вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних користувачів, – Ред.), пов’язаних з Covid-19.

Під виглядом ВООЗ і Центрів з контролю і профілактики захворювань вимагачі поширюють контент про пандемію і запускають шахрайські веб-сайти, що полюють на користувачів, які хочуть допомогти іншим.

Насамперед під удар потрапляють електронні пошти українців.

– Середньоденний обсяг відправки електронних листів в Україні збільшується у удвічі, а середній обсяг шахрайських листів – утричі, – кажуть представники сервісу, який допомагає боротися з фішингом у мережі, EasyDMARC.

Карантин в Україні: як працюють інтернет-шахраї під час пандемії

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За їхньою інформацією, шахраї в мережі діють за такими напрямами:

  • фішинг і соціальна інженерія – за допомогою комунікативних технологій, зазвичай пошти, вимагачі розкривають особисті дані українців;
  • продаж шахрайських або контрафактних товарів;
  • дезінформація.

Фахівці радять убезпечити свою поштову скриньку за допомогою антивірусів і спеціальних програм, а також не відкривати підозрілі листи і не переходити за дивним посиланнями.

Карантин в Україні: як працюють інтернет-шахраї під час пандемії

У EasyDMARC назвали ознаки, завдяки яким можна розпізнати шахраїв по той бік екрану:

  • повідомлення, що містять погрози;
  • запити на особисту інформацію, таку як паролі або соціальне забезпечення, номери телефонів;
  • листи з такими словами, як Терміново, Швидше;
  • підроблені адреси електронної пошти;
  • погане написання або погана граматика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на чому наживаються шахраї під час карантину.

Джерело: EasyDMARC

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