PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Маска из поролона, тесты на Covid-19 со скидкой! Как мошенники наживаются на пандемии

Правоохранители в Киевской области задержали мошенника, продававшего несертифицированные тесты на коронавирус.

38-летний мужчина выложил объявление в интернете, что за 750 грн реализует дефицитный товар.

Согласно решению суда, мужчина заплатит 17,5 тыс. грн штрафа.

Читайте: Поймали через два дня: в Киеве женщина с подозрением на Covid-19 сбежала из больницы

Жители Закарпатья торговали медицинскими масками на дороге. Предлагали их водителям по 50 грн за штуку.

И себе Кристина Величанского заказала ценную маску за 400 грн в интернете, однако, когда она получила заказ, несколько удивилась. Потому что вместо кожаной маски со специальным клапаном, в коробке лежал кусок поролона.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская власть поручила Институту молекулярной биологии разработать тест-системы для выявления коронавируса в лабораторных условиях.

Медики задачу выполнили, но руководители заставили сотрудников Института взять отпуск за свой счет из-за недофинансирования.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка