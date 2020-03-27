Маска из поролона, тесты на Covid-19 со скидкой! Как мошенники наживаются на пандемии

Правоохранители в Киевской области задержали мошенника, продававшего несертифицированные тесты на коронавирус.

38-летний мужчина выложил объявление в интернете, что за 750 грн реализует дефицитный товар.

Согласно решению суда, мужчина заплатит 17,5 тыс. грн штрафа.

Читайте: Поймали через два дня: в Киеве женщина с подозрением на Covid-19 сбежала из больницы

Жители Закарпатья торговали медицинскими масками на дороге. Предлагали их водителям по 50 грн за штуку.

И себе Кристина Величанского заказала ценную маску за 400 грн в интернете, однако, когда она получила заказ, несколько удивилась. Потому что вместо кожаной маски со специальным клапаном, в коробке лежал кусок поролона.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская власть поручила Институту молекулярной биологии разработать тест-системы для выявления коронавируса в лабораторных условиях.

Медики задачу выполнили, но руководители заставили сотрудников Института взять отпуск за свой счет из-за недофинансирования.