В мае Украина выйдет на работу: Шмыгаль представил стратегию выхода из карантина

Ближайшие три недели Украина должна выдержать и разорвать цепочку заболеваемости, чтобы не уйти в пессимистический сценарий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова Савика Шустера.

— Мы не знаем когда появится вакцина. Мы не знаем, когда летом, осенью, но план есть. В мае месяце Украина должна пойти на работу. Мы это понимаем. Мы должны создать рабочие места, дать малому и среднему бизнесу возможность профинансироваться, — сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что народные депутаты должны научить жить общество в новых социальных стандартах.

— Есть стратегия выхода из карантина. Первое, это пройти успешно карантин. Второе, начать преодолевать кризис. С мая месяца Украина идет на работу, в июне мы вправе говорить о восстановлении нормальной жизни, завершении учебного года, — добавил премьер-министр.

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Уже в начале июня или июля будет послабление условий самоизоляции для пожилых людей.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев.