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Факти / Україна / Політика

У травні Україна вийде на роботу: Шмигаль представив стратегію виходу з карантину

Найближчі три тижні Україна має витримати і розірвати ланцюжок захворюваності, щоб не піти у песимістичний сценарій.

Про це заявив прем’єр міністр України Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

– Ми не знаємо коли з’явиться вакцина. Ми не знаємо, коли літом, осінью, але план є. В травні місяці Україна має піти на роботу. Ми це розуміємо. Ми маємо створити робочі місця, дати малому і середньому бізнесу можливість профінансуватись, – сказав Шмигаль.

Також він зауважив, що народні депутати мають навчити жити суспільство в нових соціальних стандартах.

– Є стратегія виходу з карантину. Перше, це пройти успішно карантин. Друге, почати долати економічну кризу. З травня місяця Україна йде на роботу, в червні ми маємо право говорити про відновлення нормального життя, завершення навчального року, – додав прем’єр міністр.

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карантин

Вже на початку червня або липня буде послаблення умов самоізоляції для людей похилого віку.

До речі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.

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