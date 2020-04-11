Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

334 медицинских работника заболели Covid-19 в Украине, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Действительно, у нас из 2 тыс. 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками — все это сразу поставляется в больницы, — сказал он.
В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай в результате заболевания Covid-19.
— По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз Covid-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении, — говорится в сообщении.
На данный момент установлен круг контактных лиц, решается вопрос касательно проведения ПЦР-исследования всех контактных лиц.
В Волынской области дезинфицируют международный пункт пропуска Ягодин. Весь транспорт, который въезжает в Украину, обеззараживают специальным раствором таможенники и пограничники.
Сейчас пункт пропуска пересекают, по большей части , грузовики. А вот легкового транспорта почти нет. За сутки границу пересекли около 800 украинцев. Но уже через неделю пограничники ожидают оживления, когда граждане будут возвращаться домой на Пасху.
В частности, решили ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Конкретно — с 13.00 субботы 11 апреля по 6.00 13 апреля, а также с 13.00 18 апреля до 6.00 21 апреля.