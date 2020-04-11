Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

20:53 -

На Ровенщине подтверждено 14 новых случаев заболевания Covid-19.

Это пять жителей из Ровно, 4-из Радивилова, 4-из Дубенского района (3-м. Дубно и 1 из с. Тараканов). А также больной из с. Большой Олексин Ровенского района. Возраст инфицированных — от 2 до 60 лет.

По всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.

Всего на Ровенщине — 99 выявленных случаев заболевания COVID-19.