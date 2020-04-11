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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 9.30 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В общем 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

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Прямая трансляция
10:18 - 11 апреля

По состоянию на 9.30 11 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 511 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом человек 73 умерли, а 79 пациентов выздоровел. За сутки было 308 новых случаев.

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09:03 - 11 апреля

На Буковине подтверждено еще 30 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая — 409 человек.

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08:50 - 11 апреля

В Ровенской области с помощью ПЦР-тестов будут обследовать медиков на наличие коронавирусной инфекции Covid-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль в соцсети.

Всего в Ровенской области — 99 случаев заболевания Covid-19.

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21:15 - 10 апреля

334 медицинских работника заболели Covid-19 в Украине, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Действительно, у нас из 2 тыс. 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками — все это сразу поставляется в больницы, — сказал он.

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20:53 - 10 апреля

На Ровенщине подтверждено 14 новых случаев заболевания Covid-19.

Это пять жителей из Ровно, 4-из Радивилова, 4-из Дубенского района (3-м. Дубно и 1 из с. Тараканов). А также больной из с. Большой Олексин Ровенского района. Возраст инфицированных — от 2 до 60 лет.

По всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.

Всего на Ровенщине — 99 выявленных случаев заболевания COVID-19.

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20:39 - 10 апреля

В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай в результате заболевания Covid-19.

— По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз Covid-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении, — говорится в сообщении.

На данный момент установлен круг контактных лиц, решается вопрос касательно проведения ПЦР-исследования всех контактных лиц.

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Х
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18:59 - 10 апреля
Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом

Сейчас документ предусматривает:

  • более четкий алгоритм применения лекарственных средств;
  • возможность применять препарат Фавипиравир;
  • подробную информацию о дозировках препаратов;
  • усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;
  • обновленные противопоказания, в соответствии с актуализированной версией бельгийского настановления (рекомендации по лечению больных Covid-19).

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17:43 - 10 апреля
В Черкассах для медиков за работу с больными Covid-19 ввели муниципальную надбавку

Медикам, которые будут лечить больных с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции будут выплачивать надбавку к заработной плате в размере 25% от оклада.

Дополнительно для работников городской инфекционной больницы городская власть предусмотрела единоразовые денежные выплаты.

Врачи, в частности, получат 10 тыс. грн, медицинские сестры — 8 тыс., младшие медицинские сестры и другие работники — 4 тыс.

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16:55 - 10 апреля

В Волынской области дезинфицируют международный пункт пропуска Ягодин. Весь транспорт, который въезжает в Украину, обеззараживают специальным раствором таможенники и пограничники.

Сейчас пункт пропуска пересекают, по большей части , грузовики. А вот легкового транспорта почти нет. За сутки границу пересекли около 800 украинцев. Но уже через неделю пограничники ожидают оживления, когда граждане будут возвращаться домой на Пасху.

/ 3 фотографии

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15:58 - 10 апреля
В Киевской области ввели дополнительные ограничительные меры

На внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области.

В частности, решили ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Конкретно — с 13.00 субботы 11 апреля по 6.00 13 апреля, а также с 13.00 18 апреля до 6.00 21 апреля.

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