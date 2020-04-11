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Факти / Україна / Суспільство

Ляшко розповів, що держава робить для зменшення дефіциту медичних масок

В Україні заборонено експорт засобів індивідуального захисту для зменшення їх дефіциту всередині країни.

Про це на брифінгу МОЗ повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що після ухвалення цього рішення ринок підтримав український виробник.

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– Державою заборонено експорт масок, респіраторів, захисних костюмів та халатів, якими користуються медпрацівники. Це дозволило наповнити ринок вітчизняним виробником.

Також Ляшко зауважив, що заборона не стосується імпортних закупівель.

– Здійснюються заходи для закупівлі хірургічних масок з-за кордону. Державний бюджет виділив кошти на закупівлі засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 11 квітня, в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 308 нових випадків.

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