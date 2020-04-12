Благими справами ми здатні все подолати: Денис Шмигаль привітав з католицьким Великоднем

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав всіх християн західного обряду з Великоднем.

– Свято Воскресіння Христового наповнює наші серця незламною вірою в істинне добро, справжню любов та безмежну радість. Воно символізує перехід від смерті до життя та вселяє в нас надію на душевне та фізичне відродження, – написав Шмигаль.

Також він зауважив, що зазвичай цей день люди проводять у родинному колі та йдуть до церкви, однак не цього року.

– Світ змінився. Сьогодні ми понад усе повинні подумати про своїх рідних та близьких. Ми маємо відмовитися від цінних для нас традицій, щоб убезпечити життя тих, кого любимо. Бажаю, щоб в оселі кожного панував затишок, мир і добробут. Незламною вірою та благими справами ми здатні все подолати. Міцного вам здоров’я!, – додав Шмигаль.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що найближчі три тижні У країна має витримати і розірвати ланцюжок захворюваності, щоб не піти у песимістичний сценарій.