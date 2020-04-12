Можно ли во время карантина гулять вокруг дома — ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения сообщили, что украинцы во время карантина могут гулять вокруг дома. Однако в ведомстве предупредили, что существуют другие ограничения.

Так, нельзя ходить группами более двух лиц и гулять в парках, скверах или зонах отдыха.

Исключения составляют только выгул домашнего животного или служебная необходимость.

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В министерстве также в очередной раз призвали не выходить на улицу без крайней необходимости.

Напомним, карантин в Украине действует до 24 апреля. А с 6 апреля правительство даже усилило карантинные ограничения. В частности, теперь гражданам, выходя из дома, нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Что еще нужно знать об усилении карантина в Украине, ранее писали Факты ICTV.