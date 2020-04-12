Чи можна під час карантину гуляти навколо будинку – відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що українці під час карантину можуть гуляти навколо будинку. Однак у відомстві застерегли, що існують інші обмеження.

Так, не можна ходити групами більше двох осіб та гуляти в парках, скверах чи зонах відпочинку.

Виняток становлять тільки вигул домашньої тварини або службова необхідність.

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У міністерстві також вкотре закликали не виходити на вулицю без крайньої потреби.

Нагадаємо, карантин в Україні діє до 24 квітня. А з 6 квітня уряд навіть посилив карантинні обмеження. Зокрема, тепер громадянам, виходячи з дому, потрібно мати із собою документи, які посвідчують особу.

Що ще потрібно знати про посилення карантину в Україні, раніше писали Факти ICTV.